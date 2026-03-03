No vamos a ser partido de Estado jamás: Sheinbaum

“Ya no voy a debatir con ellos, no vamos a partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Partido del Trabajo (PT), que criticó la Reforma Electoral del Ejecutivo.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que mandó la reforma a la Cámara de Diputados y se le dará una última revisión.

Aseguró que se está manteniendo la esencia de la distribución, “de las representaciones proporcionales”, además que ella cumplió con la presentación del proyecto.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, dijo el Partido del trabajo (PT) en un comunicado.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que “lo más importante es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo, no de los partidos políticos”. Agregó que “lo esencial” que plantea la reforma electoral es que los llamados plurinominales no sean decididos por la cúpula de los partidos, sino por la gente.

“Se mantiene la representación proporcional, pero ahora no es decidida la lista por partidos sino que va a voto popular”, reiteró. Comentó que también se plantea la disminución de los costos de la representación y de las elecciones

Critica a políticos opositores

Sheinbaum criticó un desplegado que hicieron sobre el tema Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y Jorge Alcocer, quienes también defendieron al PREP.

“Todos, creación de Salinas de Gortari, todos (...) Es el mejor símbolo de lo que fue el Prian de Salinas de Gortari”, expresó.

“Los fantasmas del pasado regresaron”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

México logra 22.5 millones de empleos IMSS en febrero

En otro tema, la mandataria mexicana informó que, al 28 de febrero de 2026, se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra máxima para un mes de febrero, la quinta más alta del país. Además, resaltó que tan solo en ese mes se crearon 157 mil 882 puestos.

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que, del total de puestos, en lo que va de 2026 se han generado 217 mil 299, mientras que en los últimos 12 meses, 96 mil 923.

En cuanto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 665.6 pesos diarios, en los últimos 12 meses el salario incrementó en 46 pesos, lo que equivale a una tasa de 7.4 por ciento, el más alto del que se tenga registro.

Claudia descartó motivos políticos en la detención de Karina Barrón

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la detención de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, sea por un tema político.

A pregunta expresa en conferencia matutina, la mandataria federal indicó que la detención de esta funcionaria municipal es por haber acusado falsamente al senador morenista Waldo Fernández, por acoso y violación sexual, a quien también, indicó, habría intentado extorsionar.

Concierto de Shakira

Y tras la violencia que se registró en distintos estados por el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” que resultó en su abatimiento en Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el concierto de Shakira en el Zócalo muestra que “la gente está bien”.

Señaló que “el momento muy complejo” se registró el día el operativo contra “El Mencho”, y después se fue recuperando la tranquilidad.

Bombardeo contra Irán no ha afectado economía mexicana

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el bombardeo de EE. UU. e Israel contra Irán de este fin de semana no ha representado hasta ahora problemas para la economía mexicana.

Señaló que el peso mexicano se ha mantenido frente al dólar.