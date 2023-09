No vamos a simular un proceso: Obrador

En la conferencia de prensa del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el proceso para designar al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación no habrá simulación.

“Aquí no hay dedazo, yo no voy, no estoy influyendo. No tengo doble discurso, porque no somos hipócritas, por eso somos distintos, por eso no somos iguales. Si fuésemos iguales yo no estaría aquí”, comentó.

López Obrador agregó que en este proceso interno va a ser la gente la que va a decidir en las encuestas: “Ni una señal porque hasta los cercanos dicen ¿cómo? si es tan fácil que es que tu nos digas quién conviene más. No, el pueblo debe decidir y tenemos que acostumbrarnos a eso, porque sucede que cuando imponen a alguien de arriba, están al servicio de los de arriba, es un empleado. Lo que vimos ahora. Con la comedia. Una farsa”.

En relación a la elección en el bloque opositor, el Frente Amplio por México, donde las encuestas favorecieron a Xóchitl Gálvez, fue concreto al responder: “gané la apuesta, para que no vayan a decir que no sabía de qué se trataba. Lo tienen que reconocer”.

Visiblemente satisfecho, el mandatario federal dijo que seguramente los medios de comunicación van a rectificar, pero en los hechos, en el argot de la politiquería comenzaron a bajar a los aspirantes a ese cargo.

“Nos gustaría decirle que es lamentable, que es un asunto cupular. Arriba. Es el gerente Claudio X. González. Nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado porque ni siquiera fue, pura declinación; se los dije”, añadió.

“Desfiguro”, que “Alito” haya declinado por candidata del PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue un “desfiguro” que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, haya declinado en favor del PAN en el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su abanderada presidencial.

“Un desfiguro completo, el presidente del PRI diciendo: ‘ya ni modo Beatriz, nos ganaron’, y ya no van a la última parte”, comentó.

Recordó que la oposición, además de las encuestas, acordó llevar a cabo una consulta entre sus simpatizantes.

“Era dos partes, hacer una encuesta y después ir a una elección, ese era el pacto del procedimiento resulta que nada más hacen la encuesta”, señaló.

Criticó que ahora hay “una cargada” en favor de una “señora”, en referencia a la senadora Xóchitl Gálvez.