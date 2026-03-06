No ve CSP traición del PT ni del PVEM

Después de haber enviado a la Cámara de Diputados su proyecto de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no ve una "traición" de los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se trata de puntos de vista distintos, ante las diferencias por la reforma electoral.

"Yo no lo pondría como que es una traición a la cuarta transformación. Son puntos de vista distintos, para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera".

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal acusó groserías en su contra de personajes de la oposición como Macario Schettino y Diego Fernández de Cevallos, a quien Sheinbaum lo señaló ser "creación" del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Insistió estar en contra de la lista de plurinominales de los partidos políticos y en una reducción a los costos de los procesos electorales.

Sheinbaum pide fijarse en el "MCPRIAN"

"Ahora fíjense, la oposición; dejen a los partidos aliados, ahora vamos a ver qué dijo el PRIAN, qué dice el MCPRIAN y algunos así, una virulencia.

"¿Por qué este uso de estas palabras altisonantes para la institución presidencial? Primero, no más allá de Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo que llama la atención es dónde quedaron los argumentos", acusó al señalar que el debate se ha concentrado en el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Recalcó que los partidos aliados tendrán que explicar sus razones, ante las diferencias con la reforma electoral, y volvió a rechazar que con su proyecto se busque un partido de Estado.

y sobre lo referente a la reducción de tiempos en radio y televisión de 48 a 35 minutos, Sheinbaum Pardo aclaró que "no son tiempos del Estado mexicano, son tiempos en el periodo electoral, solamente en el tiempo electoral para los partidos políticos. Nada más en el periodo de precampaña y campaña".

"Hoy, la forma de comunicarse en una buena parte, es por las plataformas, por las redes sociales, es más, la mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes", dijo al señalar que la televisión y la radio tienen cada vez menos impacto.

Además, dijo que cuando se trate del uso de inteligencia artificial (IA), se tiene que mostrar un mensaje del uso de este recursos.

Y de cara a la definición de Morena de sus coordinadores y coordinadoras en los estados donde habrá elecciones el siguiente año, la presidenta recomendó la promoción en territorio.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recomendaba "unos buenos tenis" para caminar y un morral para llevar los volantes.

Claudia reafirma política de no intervención

En otro tema, la presidenta afirmó que su gobierno mantendrá los principios de la política exterior mexicana, luego de ser cuestionada sobre la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá el 7 de marzo con algunos países de América Latina en la llamada "Shield of the Americas Summit", encuentro al que no fueron invitados México, Brasil ni Colombia.

Claudia Sheinbaum subrayó que México seguirá guiándose por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos.

Crea comité para rifar su boleto del Mundial

Por otra parte, anunció la creación de un comité que elegirá a la persona que recibirá el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Para seleccionar a la ganadora, la presidenta anunció que convocó a un comité integrado por destacadas mujeres del ámbito deportivo y periodístico: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García Mendoza y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

Adelantó que se darán a conocer los detalles del concurso y el proceso de inscripción para elegir a quién dará el boleto.