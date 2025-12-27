No vivo de privilegios, ni de favores: José Ramón López

Al estar en medio de la polémica por haber sido captado supuestamente en una tienda de lujo en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró no vive de privilegios, además que trabaja, emprende y paga impuestos.

A través de sus redes sociales, López Beltrán respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien declaró que los políticos de Morena y sus familiares no pagan impuestos y participan en megafraudes al erario, además que “viven financiados por el cártel de Macuspana”.

Al respecto, el hijo de López Obrador señaló a Salinas Pliego de clasista y de no tener argumentos: “Yo, José Ramón López Beltrán, no vivo de privilegios ni de favores ni de concesiones disfrazadas de moral”.