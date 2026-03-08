No voy a aprender su maldito idioma, dice Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, afirmó entre risas.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de derecha de la región, entre ellos el de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una “ventaja lingüística” sobre él, dado que habla español.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró.

El republicano dijo que prefiere tener “un buen intérprete” y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

Trump contra la influencia extranjera en América

En otro tema, el presidente de Estados Unidos, avisó que “no permitirá la influencia extranjera” en América como parte de su nueva doctrina, “lo que incluye al Canal de Panamá”, que declaró su “canal favorito” ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, manifestó Trump en su discurso.

El líder republicano enmarcó la importancia de la vía marítima en su “nueva” versión de la Doctrina Monroe, que ha bautizado como “Doctrina Donroe”, para justificar la intervención de Estados Unidos en América y proteger al continente de la influencia de potencias de otras regiones.

Más tarde, el mandatario estadounidense se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El encuentro, que fue avanzado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca.

Según Radio Caracol, en la conversación se habló de los planes para la transición política en Venezuela y una eventual convocatoria a elecciones.

Sin embargo, este mismo sábado, Trump dijo que ha reconocido formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.