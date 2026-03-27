No voy a permitir que desmientan lucha: Flores

La líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, aseguró que los restos humanos que localizó en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, corresponden a su hijo Marco Antonio, ya que la vestimenta que se encontró cerca era la misma que portaba al momento de desaparecer.

Lo anterior luego de los dichos de Patricia Orduña Pastrana, directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quien señaló que van a ver si son restos humanos.

“La vestimenta que se encuentra es la misma que mi hijo portaba, por lo cual yo estoy segura que son restos de Marco Antonio. Yo conozco perfectamente los restos humanos, conozco perfectamente una dentadura de animal y una de humana, conozco un cráneo humano y un cráneo animal.

“Qué triste que no tengan que decir, que dar de declaraciones y se pongan a decir que van a cerciorarse de que los restos que se encontraron sean humanos y luego van a dar un dictamen”, lamentó.

Reiteró que puede asegurar que los restos localizados son humanos y que está completamente segura de que son de su hijo.

“No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho por siete años”, dijo.

Agradeció a la Fiscalía de Investigación para Desaparecidos, quien la apoyó para que la persona que tenía conocimiento del lugar donde se encontraba su hijo le diera información de su paradero.

“Ellos hicieron el hallazgo, me invitaron a la participación de la búsqueda porque ya lo había pedido; le había pedido al fiscal que el día que se encontraran indicios sobre el paradero de Marco Antonio yo quería participar en la búsqueda y se me dio la oportunidad”.

La madre buscadora señaló que no tiene ninguna duda sobre que ha encontrado a su hijo y solo le resta esperar que las autoridades le entreguen los restos luego de que se le practiquen pruebas genéticas.

“Yo no dudo en ninguna manera de que estos restos son humanos, tengo la capacitación, la certificación en búsqueda de personas desaparecidas. Soy la primera madre buscadora no solamente del estado, sino del país, que tiene una certificación en búsqueda de personas perdidas. Estoy certificada para buscar cuerpos, para saber”.

Por último, reiteró que son lamentables las declaraciones de Orduña Pastrana sobre que no tiene conocimiento de los restos humanos y los restos de animales.