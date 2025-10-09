Nobel de Química por nuevos materiales

El Premio Nobel de Química 2025 fue para un japonés, Susumi Kitagawa, un británico, Richard Robson, y un jordano-estadounidense, Omar M. Yaghi, por haber abierto el camino de la disciplina a la obtención de nuevos materiales.

El premio se otorgó, en particular, por el descubrimiento de estructuras metalorgánicas, es decir, estructuras moleculares caracterizadas por grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases.

Esto ha allanado el camino para la creación de nuevos materiales porosos que podrían desempeñar un papel crucial para abordar numerosos desafíos actuales.