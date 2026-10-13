Nobel es otorgado a Robert E. Hall y Michael Woodford

El Premio Nobel de Economía 2026 ha sido otorgado a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford por su trabajo sobre los “fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”, anunció este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

La investigación de Hall, de 83 años, y de Woodford, de 71, permite gestionar mejor las grandes crisis macroeconómicas y las recesiones. Sentaron las bases del paradigma neokeynesiano, en el que los modelos se construyen sobre fundamentos microeconómicos. Es decir, de abajo hacia arriba.

Hall fue galardonado por un artículo de 1978 sobre la preferencia de los consumidores por un consumo estable, mientras que Woodford desarrolló el llamado modelo keynesiano moderno, que ha demostrado ser muy influyente entre los responsables políticos mundiales hasta el día de hoy.