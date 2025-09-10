Nombran a dieciocho integrantes del CNCSNBP

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad los nombramientos de 18 familiares, activistas y especialistas que serán consejeros honorarios del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (CNCSNBP), cuya duración en el cargo será por tres años, sin posibilidad de reelección y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

Durante la sesión ordinaria con el aval de todas las bancadas se aprobaron los nombramientos de estas personas que rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la cual se llevará a cabo de manera conjunta y en un solo acto.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es un organismo gubernamental que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la búsqueda, localización e identificación de desaparecidos y no localizadas en México.