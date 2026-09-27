Nombran a Fito Bonilla como coordinador estatal

En un evento multitudinario, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, entregó formalmente al empresario Adolfo “Fito” Bonilla Gómez el nombramiento como coordinador estatal de “Defensores en Zacatecas”, una acción que lo coloca de manera directa como el principal aspirante del tricolor rumbo a la gubernatura en 2027 con el objetivo de arrebatarle el poder a Morena y a Monreal.

Tras este destape, tanto Alejandro Moreno como “Fito” Bonilla se pronunciaron sobre la necesidad de que, para derrotar al oficialismo, es indispensable conformar una coalición y una alianza amplia junto al PAN y al PRD; incluso, el nuevo coordinador hizo un llamado a los partidos de oposición a “hacer fácil la política en Zacatecas”.

En su discurso, Bonilla arremetió contra el actual gobierno estatal al pedir a la militancia sacar “la basura que nos gobierna”.

Por su parte, Alejandro Moreno defendió la designación de Bonilla al señalar que lo conoce desde hace años y lo describió como un hombre que tiene “talante y de talento eficaz y eficiente” para sacar adelante al partido y se sumó al grito de “¡Fito gobernador!”.