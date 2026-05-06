Nombran a José Narro y Juan Mora profesores eméritos

El pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de profesores eméritos al exrector José Ramón Narro Robles y al cineasta Juan Roberto Mora Catlett, en reconocimiento a sus aportaciones académicas, científicas y culturales dentro de la UNAM.

Médico cirujano por la Facultad de Medicina, Narro Robles cuenta con estudios de posgrado en Medicina Comunitaria por la Universidad de Birmingham y una trayectoria de casi cuatro décadas en la docencia. Ha sido un referente en la consolidación de la medicina familiar como primer nivel de atención en México y América Latina, además de impulsar la creación del primer departamento de esta especialidad en la máxima casa de estudios del país.

Como rector

Durante su gestión como rector, promovió la expansión académica con la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en León y Morelia, además de centros de estudios mexicanos en el extranjero. Su producción académica incluye decenas de artículos científicos, capítulos de libros y obras especializadas, así como contribuciones en temas de salud pública como epidemiología clínica, obesidad y enfermedades no transmisibles.

Por su parte, Mora Catlett ha sido una figura central en la institucionalización de la enseñanza del cine en la UNAM. Como impulsor de la entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, desarrolló el primer plan de estudios formal en esta disciplina, dejando atrás modelos empíricos para consolidar una formación académica estructurada.

Con más de 48 años de labor docente, ha formado a generaciones de cineastas, entre ellos Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki. Su obra cinematográfica, centrada en la construcción de una dramaturgia basada en tradiciones míticas prehispánicas, incluye producciones como “Retorno a Aztlán” y “Eréndira Ikikunari”, además de una extensa trayectoria en documentales, cortometrajes y largometrajes.