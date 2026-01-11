Nombran a Luis Córdova como director de Tránsito

A cuatro días del asesinato del director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga, en la sindicatura de Aguaruto, fue nombrado en su lugar a Luis Córdova Lara, con experiencia en esta área, quien actualmente cursa el grado de Maestría en Seguridad Pública.

Se informó que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coronel del ejército Alejandro Bravo Martínez, exhortó al nuevo funcionario a mantener la disciplina en la corporación de vialidad y trabajar con estricto apego a las normas establecidas.

Cordova Lara, quien asumió este nuevo cargo, fungía como subdirector de la Unidad Preventiva y cuenta con título universitario, por lo que su responsabilidad es coordinar todas las acciones de la movilidad en el municipio y cuidar por los peatones.

El pasado 5 de enero, Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados en la salida de sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.