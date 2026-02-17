Nombran a nueva titular de Materiales Educativos

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que la pedagoga oaxaqueña Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Marx Arriaga Navarro.

En redes sociales, el titular de la SEP reconoció a Nadia López como una “pedagoga egresada de la UNAM, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales”.

El pasado 13 de febrero, Marx Arriaga, quien entonces ocupaba el cargo que ahora ocupa Nadia López, fue destituido, por lo que afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retiraría.

“Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM”, escribió en redes sociales.

Luego, a pesar de que la SEP confirmó su remoción, se atrincheró en su oficina de la SEP y ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

Nadia López García, la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP, es escritora oaxaqueña, poeta y tallerista.

En 2018 fue considerada como uno de los “Mexicanos más creativos del 2018” en la categoría de Literatura por la revista “Forbes”.

Es autora de libros como “Cuerpo roto”, “¿A dónde van los árboles cuando duermen?”, “Niños lluvia”, “Niños que vuelan” y “Malitzin. La mujer palabra”. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán, griego y chino.

Nacida en la Mixteca Alta de Oaxaca e hija de migrantes jornaleros agrícolas, López García pasó su infancia e hizo estudios primarios en el Valle de San Quintín, Baja California. Actualmente destaca como programadora de la barra de Literatura Infantil y Juvenil de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y es profesora de la materia “Literatura indígena” en el PUIC-UNAM.