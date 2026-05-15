Nombran nuevo director de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y lo reemplaza Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas.

Acuerdo

Durante un mensaje en redes sociales, desde Palacio Nacional, acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la mandataria explicó que la salida de Rodríguez Padilla responde a un acuerdo previo que ambos habían establecido desde el inicio de su administración.

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ‘Quiero pedirte un favor: ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición: solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’”, relató Sheinbaum.

Reconocimiento

La presidenta recordó que conoce a Rodríguez Padilla desde sus años como estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ambos cursaron Física y posteriormente estudios en ingeniería energética. Destacó su trayectoria académica y aseguró que durante su gestión realizó “un trabajo sobresaliente” al frente de la petrolera.

“Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él”, señaló.

Sheinbaum informó que Rodríguez Padilla continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias, desde donde contribuirá al fortalecimiento de la política nacional en la materia.

Confianza

En su lugar, la mandataria decidió nombrar a Juan Carlos Carpio Fragoso, funcionario de su confianza que ha trabajado con ella desde su paso por el Gobierno de la Ciudad de México y que, durante el último año y medio, se desempeñó como responsable de las finanzas de Pemex.

“Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos. Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”, afirmó.