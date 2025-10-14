Norma Piña gana Premio a la Independencia Judicial

La expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, fue galardonada con el Premio a la Independencia Judicial en la 67 edición del Annual Meeting International Association of Judges en Bakú, Azerbaiyán, donde destacó la importancia de la autonomía judicial.

Durante su discurso, Piña Hernández enfatizó que la independencia judicial “no es solo una cuestión que se ocupa de las relaciones entre los poderes, por el contrario, está vinculada directamente con la dignidad de las personas”.

“La respuesta de las judicaturas a estas demandas que surgen de la sociedad solo podrán tener repercusión en sistemas de justicia autónomos e independientes”, dijo.

En ese sentido, subrayó que las sociedades no solo exigen justicia, sino que también exigen calidad en esta, “porque las víctimas merecen personas juzgadoras honestas”, aseguró.