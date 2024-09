Norma Piña reconoció nepotismo: Sheinbaum

“Es un reconocimiento de que, en efecto, la manera de entrar al Poder Judicial es por relaciones familiares, no por carrera judicial”.

El análisis “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, presentado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, reconoce el nepotismo que existe en el Poder Judicial, así lo reveló la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien expuso que dicho documento da muestra de que hoy en día las relaciones familiares son la principal vía para ingresar a los órganos judiciales y no la carrera judicial.

“Hay un reconocimiento de ella. Esto viene en su documento, me llamó mucho la atención, está también en la redes sociales: Comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, ¿verdad? Pero de todas maneras es escandaloso, es un escándalo. Es un reconocimiento de que, en efecto, la manera de entrar al Poder Judicial es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial.

“Y ya estamos a unos días de que sea aprobada en el Senado de la República, y que sea una realidad la democratización del Poder Judicial en México. Fíjense nada más, ¡increíble! Es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro del Poder Judicial. Entonces, pues evidentemente tiene que sacudirse ese poder, y la propuesta que hizo el presidente —que después fue modificada por los diputados y diputadas de la Legislatura pasada, que lo aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales—, pues recupera parte de lo que se planteó en los foros al proponer que sean convocatorias abiertas, que haya una comisión que revise quienes pueden cumplir o no cumplir”, destacó.

Al asegurar que la aprobación de la reforma al Poder Judicial no tendrá ningún costo político, la presidenta electa descartó que se tenga que hacer un juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, como lo propusieron diputados de Morena.

Señaló que tiene su derecho de manifestarse, pero consideró que no debería cobrar los días que los ministros de la Corte estén en paro.

En ese sentido, Sheinbaum catalogó como “escándalo” el documento que mostró Norma Piña para la reforma judicial, ya que exhibió que el 30 % de trabajadores del Poder judicial tienen familiares trabajando ahí mismo, por lo que lo señaló nepotismo.

Respaldo

Sobre el tema de las aspiraciones políticas de los hijos de AMLO, expresó que le parece bien que el hijo del presidente participe en Morena, y aseguró que hasta el momento sus hermanos y él no están interesados en trabajar en el gobierno.

A pregunta expresa si ha invitación para que los hijos del presidente sigan trabajando en su administración, Sheinbaum dijo no están interesados, pero que aun así tienen el derecho, ya que han cumplido en no estar en la vida política desde que su padre tomó protesta en el 2018.

Ante la polémica que se ha generado sobre el número de votos para alcanzar la mayoría calificada, la presidenta electa aseguró que podrían llegar a 90 votos, pero pidió esperar a ver cómo se resuelve.

Lo anterior, ante lo señalado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que el voto de 85 senadores alcanzaría la mayoría calificada respecto a la aprobación de la reforma al Poder Judicial.