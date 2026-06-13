Normalistas bloquean autopista

Durante la mañana de ayer viernes, estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, tomaron la caseta de cobro número uno de la autopista México-Cuernavaca, ubicada en Tlalpan, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les impidieran el ingreso a la Ciudad de México, en el cuarto día de inspecciones y vigilancia en esta zona federal.

La manifestación se prolongó por aproximadamente cuatro horas. Durante este lapso, los normalistas encapuchados realizaron disturbios.

Ante los momentos de tensión, autoridades desplegaron a miles de policías capitalinos, incluyendo elementos antimotines equipados con cascos, escudos y equipo de protección, con el objetivo de contener la movilización y evitar el ingreso de los manifestantes a la capital del país.

Padres de los 43 acusan criminalización

Por lo anterior, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron que nuevamente, autoridades de la Ciudad de México en la Caseta Tlalpan, bloquearon el paso a 17 autobuses que transportaban a estudiantes normalistas. Por lo que se canceló una reunión con autoridades federales para exponer sus demandas a casi 12 años de la desaparición de sus hijos, acusan que “no tuvieron condiciones” para manifestarse en CDMX”.

La reunión estaba programada para este viernes con la participación de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob; Roberto Velasco, titular de la SRE; Ernestina Godoy, titular de la FGR, así como el titular de la fiscalía del caso Ayotzinapa.