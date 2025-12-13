Normalistas marchan en Chilpancingo

Estudiantes de Ayotzinapa, los papás y mamás de los 43 normalistas desaparecidos y organizaciones sociales, marcharon para exigir justicia por sus compañeros Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados por policías durante un desalojo en la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011.

Al mediodía de ayer viernes, un contingente de estudiantes, papás y mamás junto dirigentes sociales marcharon de norte a sur por la capital de Guerrero.

La exigencia fue única: fin de la impunidad por el asesinato de Alexis y Gabriel y también por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por policías, militares y presuntos criminales la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Exgobernador Aguirre Rivero

La marcha se enfocó en un personaje: el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

El segundo mandato de Aguirre Rivero estuvo marcado por dos masacres contra normalistas de Ayotzinapa: la de la autopista del 2011 y la de Iguala del 2014.

Sin embargo, la represión del 2014 —el ataque, asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43— obligó a Aguirre Rivero a dejar la gubernatura.

En la marcha, los estudiantes llevaban un muñeco de cartón que representaba al exgobernador, el monigote lo quemaron al final.

La marcha siguió y terminó donde comenzó todo hace 14 años: en punto conocido como el Parador del Marqués, donde se cruza la carretera federal México-Acapulco y la autopista del Sol. Hicieron un mitin y celebraron una misa en honor a sus compañeros.