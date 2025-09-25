Normalistas se manifiestan en la SRE por caso Ayotzinapa

Para exigir la extradición inmediata del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y del juez José Ulises Bernabé García, implicados en el Caso Ayotzinapa y en la construcción de la «verdad histórica», cientos de personas se manifestaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la Ciudad de México. Desde las 11 horas de este miércoles 24 de septiembre, cientos de estudiantes originarios de Guerrero, así como los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez hacia las instalaciones de la SRE en la Ciudad de México, las cuales fueron cerradas al darse a conocer la protesta.