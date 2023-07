Noroña, a favor de UdeG y en contra de violencia a mujeres

Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a coordinador de la defensa del proyecto Juntos Hacemos Historia, en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se pronunció por evitar que mujeres y hombres sean rechazados en la institución educativa.

“Yo estoy convencido de que tenemos que abrirle a los hijos y a las hijas del pueblo, los espacios universitarios. Nosotros tenemos que lograr que la UdeG no rechace a un solo joven, ni a una sola joven, que solicite su ingreso a esta importante casa de estudio”, comentó.

Además se pronunció por erradicar la violencia contra las mujeres: “Basta de ser discriminadas, abusadas, de acusarlas, de violentadas, de agredidas sexualmente, de matarlas por ser mujeres; eso se tiene que acabar, esa violencia empieza en casa, no pocas veces: vecinos, familiares, amigos, gente cercana que violenta”.

Mencionó que con cargo o sin cargo seguirá en la lucha social.

El senador con licencia criticó que no se haya permitido el debate y que se incurra en la “simulación del gasto” en espectaculares.

“Hay una campaña de aparato en favor de más de un aspirante y es incorrecto, son prácticas que hemos combatido toda la vida”, reclamó.

Por lo que dijo que “no basta que (alguien) diga ‘yo no puse’. ¡Pues es obvio que él no puso los espectaculares, ni modo que se suba a ponerlos!

“No, no, esos espectaculares son tuyos (…) y o pones denuncias contra los que los están poniendo o los retiras, porque si no estás simulando”.

Añadió que a no mentir, no robar y no traicionar “se le debe sumar no claudicar y no simular”.

Recordó que tras enviarle una primera misiva –como también lo hizo a Ricardo Monreal– Claudia Sheinbaum anunció que los bajaría. Sin embargo, el legislador acusó que Adán Augusto López le respondió: “quién sabe quién los puso”.