Noroña afirma que no desistirá

“Yo no he desistido ni desistiré. Primero porque estoy convencido de que para continuar la transformación no basta continuarla. Si seguimos solo como va, se va a detener… se requiere acelerar, requiere profundizar, requiere anclarse firmemente a la izquierda”, afirmó Gerardo Fernández Noroña, aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

Indicó que para erradicar el hambre en México, donde todos tengan tres comidas al día y no haya niños trabajando, se requiere un hombre radical como él.

Además sostuvo que no se puede transformar cayendo en viejas prácticas de la política, por eso hay que evitar el sectarismo y fomentar la unidad.

En Mexicali, Baja California, el petista mencionó que el proceso interno de Morena, PT y PVEM debe ser un ejemplo democrático, en el cual el pueblo sea quien decida al eventual candidato presidencial de la 4T.

Fernández Noroña reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está metiendo en el proceso, pero para asegurar la unidad y cuidar el movimiento; citando como muestra sus críticas a los espectaculares.

Dijo coincidir con López Obrador en la necesidad de renovar al Poder Judicial, pues considera que está corrompido por la llamada “mafia del poder”.

Mencionó que es la hora de la gente y la transformación seguirá avanzando dado que cuentan en sus filas con los dos principales liderazgos: López Obrador y el más grande e importante de todos, el pueblo de México.

“No estuviéramos aquí sino fuera por ustedes, que son lo más importante del movimiento”, cerró.