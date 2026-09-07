Noroña arremete contra Colosio Riojas en video

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el legislador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien calificó como mentiroso y lo acusó de haber tenido un gobierno desastroso en la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León.

Durante su acostumbrada video charla, afirmó que Colosio Riojas es “inconsistente y contradictorio” en sus críticas al Movimiento de Regeneración Nacional.

“Es un hombre muy inconsistente. Bueno, alguien por ahí le reclamó, está pidiendo él que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y el de su padre le vale madre. Pues ese es el tamaño de sus contradicciones”, comentó.

“Fue un desastre como alcalde de Monterrey. Toda su vida la ha hecho en Monterrey. Dice que nació en Magdalena de Kino”, dijo.

Gerardo Fernández Noroña afirmó que el hijo del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, es un tipo ambicioso que no ganó la mayoría para llegar al Senado.