Noroña arremete contra líder priista

Luego de que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por sus presuntos vínculos con el narco, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comparó al priista con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

En conferencia de prensa, el legislador morenista señaló que la intención de Moreno Cárdenas de modificar los estatutos del PRI para beneficiarse a sí mismo es una simulación de democracia, similar a las acciones que Bukele ha realizado en su país para perpetuarse en el poder.

Es una faramalla

“Es el Bukele mexicano, o Bukele es el Alejandro Moreno salvadoreño, pues eso para nosotros no es democracia, eso para nosotros sí es una simulación, es una faramalla, cambiar la ley para favorecerse a sí mismo”.

Sobre la denuncia que Alejandro Moreno presentó ante la FGR contra el presidente de Venezuela, Fernández Noroña, simpatizante del régimen de Maduro, expresó su sorpresa.

“Yo estoy sorprendido de que Alejandro Moreno siga hablando, porque ya se mordió la lengua de manera brutal desde el debate del miércoles pasado en la Permanente y ahora presenta esta denuncia. Tengo la impresión que se habla frente al espejo. Es el caso más impresionante para un análisis psiquiátrico”, afirmó.