Noroña asegura ser el único que garantiza continuidad

Todos los aspirantes de estos partidos garantizan que continúe la 4T, pero “el único que garantiza que continúa además de que continúe su profundización soy yo”, afirmó el diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Fernández Noroña, al llegar la tarde del viernes a Mazatlán para una visita a Sinaloa.

Insistió en el tema de seguridad al afirmar que se debe abrir un debate sobre la legalización de todo tipo de droga, sin que eso signifique que se legalice, pues se tiene que encontrar la manera de quitarle el poder político, económico y militar al crimen organizado.

Reiteró que “no se ha logrado pacificar al país, se ha avanzado en los indicadores, no tengo duda de ello, pero tampoco sería necio no reconocer que no hemos logrado pacificar al país”.

Por ello, dijo que se requiere quitarle al crimen organizado el poder económico y con ello el poder político y el poder militar.

El diputado federal con licencia por el PT arribó al Aeropuerto Internacional de Mazatlán “General Rafael Buelna”, en donde fue recibido por unas cerca de 50 personas que portaban lonas con los colores y siglas del PT encabezadas por el Diputado local por Sinaloa, Leobardo Alcántara.

En esta ocasión no hubo banda de música como ha ocurrido con otros aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para ocupar el cargo que actualmente ocupa Andrés Manuel López Obrador.

Denuncia que lo volvieron a confrontar

Por otro lado, Fernández Noroña denunció que fue confrontado nuevamente en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El diputado con licencia expuso la fotografía de un hombre que se encontraba alrededor suyo mientras aguardaba para tomar un vuelo rumbo a Mazatlán, Sinaloa.