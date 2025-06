Noroña cambia de parecer sobre senadora

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reculó sobre el calificativo que hace seis años lanzó contra la actual senadora Marki Ortiz, a quien llamó “alcaldesa pedorra”, pues dijo: “ya ven cómo soy yo de cabrón”.

El legislador estuvo en Reynosa como parte de la gira que viene realizando por Tamaulipas denominada “A ras de tierra”, donde acompañado de diputados federales y senadores, viene agradeciendo la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial pues, dijo, fue una hazaña que el pueblo haya elegido a sus juzgadores.

“La alcaldesa pedorra de Reynosa es terrible también, tiene la ciudad hecha pedazos, veo las calles y se me encoge el corazón, me da una tristeza; si yo fuera el alcalde no tendría cara, es una vergüenza, no hablo de seguridad, hablo de las calles, de la limpieza y es un pueblo trabajador que merece vivir bien y tenemos que hacer ese cambio”, manifestó hace seis años durante una visita que realizó. Sin embargo, ahora, el senador tuvo que tragarse sus palabras, ya que aseguró, empezaron con el pie izquierdo su relación y hoy, le tiene estima a la exalcaldesa.

“Empezamos con el pie izquierdo nuestra relación y hoy le tengo estima, respeto, es una guerrera, es alguien que ha pasado por pruebas durísimas y aquí está al frente, comprometida con el pueblo”, dijo Noroña.