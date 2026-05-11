Noroña defiende a Rocha ante acusaciones

El senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de su amigo y compañero de partido, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, al afirmar que las acusaciones en su contra tienen motivación política para afectar a Morena en las elecciones del próximo año y presionar la revisión del T-MEC.

En redes sociales, dijo que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha enviado pruebas de que Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados estén involucrados con el narcotráfico.

“Son ya casi dos semanas y a esta hora siguen sin enviar pruebas. No estamos defendiendo y justificando nada. Simplemente decimos que a estas alturas está claro que fue golpeteo político”, aseguró.

“Hasta ahora todo muestra una injerencia en el proceso electoral de 2027, una intención de debilitar a nuestro movimiento, de tensar las cosas en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es una forma que utiliza el gobierno de Estados Unidos para tratar de sacar raja, sacar ventajas”, acusó.

Noroña señaló que en México, la FGR tiene procesos abiertos de investigación, tanto de Rocha Moya como del resto de las personas que fueron señaladas.

Dijo que el gobernador con licencia no ha salido de Sinaloa y “está en su casa” protegido.