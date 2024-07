Noroña defiende sobrerrepresentación

El petista aseguró que el Poder Judicial está tomado por el “conservadurismo de derecha”. Cortesía

“Aunque les duela, Morena puede tener los dos tercios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y vamos a hacer la Reforma Judicial idealmente en el primer trimestre de 2025”, prometió Gerardo Fernández Noroña durante su participación en la Asamblea Informativa de la Reforma al Poder Judicial.

Desde Jiutepec, Morelos, el petista aseguró que la Reforma Judicial es necesaria pues el Poder Judicial está tomado por “el conservadurismo de derecha quien toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas” y, por este motivo, el partido guinda requiere de la mayoría en las cámaras.

“Si eliges a la Presidencia de la República y al legislativo, ¿cómo no vas a poder elegir a los jueces? […] Los medios dicen que estamos haciendo trampa, que tenemos sobrerrepresentación y no sé qué, pero desde la campaña se dijo que íbamos por el Plan C, por los dos tercios de las Cámaras para hacer las reformas que el país necesita.

“(En la oposición) Pensaron que nunca íbamos a lograr los dos tercios que nos permitieron las reformas constitucionales y el pueblo de México, el 2 de julio, dijo: ‘necesitan dos tercios’ y nosotros no le vamos a fallar al pueblo, en septiembre se va a hacer la Reforma en Poder Judicial”, mencionó.

A Fernández Noroña lo acompañó en su ponencia OIga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Ernestina Godoy, senadora guinda y Lenia Batres, actual ministra en la SCJN.