Noroña, entre morenistas menos productivos

Gerardo Fernández Noroña, famoso por sus excesos verbales en tribuna, su estilo de vida nada austero y sus viajes al extranjero, es uno de los senadores menos productivos, con solo tres iniciativas presentadas en lo que va de la presente legislatura.

Fernández Noroña ha presentado una iniciativa para la emisión de monedas conmemorativas y dos para reformar el reglamento del Senado de la República.

Sin embargo, las tres iniciativas se encuentran pendientes de desahogar en comisiones.

El 29 de octubre de 2024, siendo presidente de la Mesa Directiva, propuso junto con el senador Carlos Lomelí reformar el artículo 98 del reglamento del Senado para regular las votaciones nominales que se soliciten una vez cerrado el sistema electrónico de votaciones.

Para ello plantea indicar que una vez formulada la declaratoria respectiva, las y los senadores que por diversa razón no hayan podido efectuar la votación nominal, podrán hacer mención a la presidencia de la Mesa Directiva, del registro y sentido de su voto, exclusivamente para quedar plasmado en el diario de los debates.