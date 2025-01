El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, explotó contra sus “haters” en redes sociales, a quienes llamó “jodidos” por criticarlo y hacerle comentarios negativos.

Durante su última video charla en vivo de 2024, desde la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, a donde viajó para recibir el Año Nuevo, el senador de Morena acusó a algunos de los espectadores de seguir su transmisión con la única finalidad de “intrigar”.

“Qué pobres son hombre, qué mal están, qué dura debe ser su vida internamente, porque no tiene que ver con fortuna, no tiene que ver con salud, sino que, si lo único que saben destilar es odio o intriga, mentira, maldad, falsedad, están jodidos, pero bien jodidos, no valen como personas.

Qué fuerte, qué duro, mis condolencias, mi solidaridad, mi comprensión, mi compasión. No hombre, entraron hoy, yo creo que me está yendo muy bien porque están entrando a intrigar con todo aún hoy, el último día”, se quejó.

El presidente del Senado se molestó cuando leyó un comentario que hacía alusión a que ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo quería, lo que rechazó tajantemente.

“A los que andan intrigando que el compañero presidente, los invito a que vean su última declaración pública sobre mi persona: ‘Estoy anonadado, qué bien ha estado Noroña”. Prácticamente dijo ‘qué chingón es’, así es que váyanse a intrigar, ni el último año pueden disfrutar”, respondió.