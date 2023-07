Noroña estuvo presente en el Zócalo para el AMLO Fest

Noroña llegó aproximadamente a las 16:00 horas del sábado para presenciar el discurso de AMLO. El Universal

Alrededor de las 16:00 horas del sábado el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, avanzó hacia el Zócalo de la Ciudad de México desde la iglesia de Santo Domingo.

“Ahora sí que como dice el clásico: yo tengo otros datos”, dijo Noroña en su avance. Aseguró que se disputa la coronación en la encuesta interna de Morena y no el tercer o cuarto lugar como sugieren las encuestas.

Prácticamente sin sus huestes, caminando entre los asistentes, se tomó selfies y saludó a algunas personas que lo reconocieron.

Además el diputado federal con licencia, el fin de semana desestimó las encuestas publicadas que dan como únicos favoritos a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues sostiene que no retratan un panorama real de lo que sucede en todo el territorio nacional.

Aseguró que va a la delantera en la preferencia del electorado en varias zonas del país, de acuerdo a las encuestas que se han realizado en los últimos días en redes sociales y el respaldo que le han dado diferentes integrantes del PT y de Morena.

“Los videos y las fotos no engañan: el apoyo que tengo de la gente es impresionante por todo México. Están subestimando a la ciudadanía y me están subestimando. No deben confiarse y darme por vencido cuando esto apenas empieza”, comentó.