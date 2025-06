Noroña llama ruines a medios de comunicación

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó de ruines e intrigantes a los medios de comunicación por criticar su viaje a Roma, Italia, y su visita al Vaticano para asistir a una audiencia con el papa, a pesar de ser ateo confeso. “Están en el golpeteo”, acusó.

Desde el Aeropuerto Internacional de Roma, al reanudar sus videocharlas, suspendidas durante cuatro días por su nueva visita a Europa, justificó su participación en el Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso y su visita a la Santa Sede, con el argumento de que su único objetivo fue alzar la voz en defensa del pueblo palestino.

Los va a exhibir

Fernández Noroña afirmó que este fue apenas su tercer viaje al extranjero como presidente del Senado en diez meses, y amenazó con exhibir a senadores de oposición que llevan siete, ocho o más viajes en el mismo lapso.

“Muy intrigantes los medios, cabronamente intrigantes. La verdad es que yo no dije que iba a venir porque ya ven cómo son, soy más que público; o sea, no me revisan el ombligo porque no me dejo, están intrigando. Le voy a pedir a mi equipo que me pase las veces que han salido los senadores y senadoras de oposición fuera del país en lo que va del año. Yo soy presidente de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores tiene como tarea prioritaria las relaciones exteriores, es un poder de la República.

“Tengo cualquier cantidad de invitaciones y no atendí ninguna, hasta ahora, porque estaba concentrado en sacar todas las reformas que hemos sacado adelante, estar al frente de mi responsabilidad, así ha sido, así seguirá siendo”, insistió.

Además, arremetió también contra comunicadores de la 4T que lo han criticado, a quienes calificó de “envidiosos” y en particular afirmó que Julio Hernández López “Astillero” se está derechizando y está desesperado.

Fernández Noroña dijo que es ateo, pero no hipócrita, como los panistas que estuvieron en la misma audiencia con el papa.