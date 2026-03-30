Noroña niega incitar hostilidad contra Quiroz

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, desmintió que haya azuzado a algunos de sus compañeros de bancada para generar un ambiente hostil a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, durante la visita que realizó al Senado el pasado miércoles.

En redes sociales, culpó al también morenista Emmanuel Reyes Carmona de la reacción de varios legisladores de la fracción guinda, que corearon “¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!” en alusión al senador Raúl Morón, rival político de Grecia Quiroz, a quien ella ha señalado como presunto involucrado en el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

Fernández Noroña criticó que Reyes Carmona se “desviviera” en elogios a la alcaldesa, lo que causó molestia en algunos legisladores morenistas, además de que acusó a su compañero de grupo parlamentario de “ingenuo” y, “en el peor de los casos”, de apoyar a la alcaldesa.

Fernández Noroña negó haber sido el instigador y narró que en un momento dado, „un grupo de senadores y senadoras de Morena empezaron a gritar ‘¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!, yo terminé de hablar con Alberto Anaya y me acerqué a respaldar a (Raúl) Morón y me sumé al grupo, eso fue lo que sucedió”.

“¿En qué se agravia?, ¿por qué se hizo eso?, pues porque ¿como Emmanuel Carmona se pone a elogiar ahí a la alcaldesa?, que irresponsablemente ha dicho, no ha presentado ninguna denuncia contra Morón. Con intención electoral ha dicho que él fue uno de los autores intelectuales del asesinato de su esposo Carlos Manzo y (Leonel) Godoy y Nacho Equihua, que fue alcalde de Uruapan”, justificó.