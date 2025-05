Noroña recibe disculpa pública de abogado

El abogado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, por los hechos ocurridos el 20 de septiembre pasado en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en los que el legislador denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales.

En un acto realizado en el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado, Velázquez de León leyó la disculpa a Fernández Noroña y expresó su arrepentimiento por su comportamiento, al cual calificó de “inaceptable” y contrario a los valores que rigen su vida.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024”, comenzó la lectura de su disculpa.

“Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo”, señaló.

Por su parte, el senador Fernández Noroña agradeció y aceptó la disculpa pública.

“Por supuesto que la acepto. A trabajar duro, sí, por el pueblo y por la paz, como debe ser”, expresó.