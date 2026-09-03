Noroña reitera desdén contra Higinio; relación está rota

El senador Gerardo Fernández Noroña declaró que su relación con el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, está rota. “Es buenísima, telepática”, ironizó.

Al reiterar sus críticas a la elección de Martínez a dicho cargo, que considera “un error”, el morenista aseguró que tarde o temprano le darán la razón. “Yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo me dé la razón”, comentó.

Fernández Noroña, quien se ausentó de la plenaria de Movimiento de Regeneración Nacional, donde se presentó la candidatura de Higinio Martínez y de la sesión general de Congreso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, advirtió que lo que necesita el movimiento de la autodenominada 4T es “democracia y más democracia”.

Advirtió que si no se cuidan estos procesos, en algún tiempo, “la oposición va a salir de nuestro movimiento”.