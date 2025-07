Noroña responde a reto en X

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló al ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, como uno de los políticos más odiados que él.

El controversial político dio nuevamente de qué hablar al responder a una publicación de X, asegurando que López-Gatell es más odiado que él y etiquetando al usuario @HLGatell, perfil del también nombrado “zar del covid”.

Un usuario de la dicha red social llamado @SLP_Today lanzó como reto a los cibernautas que señalaran a un político más odiado que Gerardo Fernández Noroña y, de hacerlo, cerraba su cuenta de X.

La publicación fue respondida por el presidente del Senado, quien escribió: “Me temo que @HLGatell. Adiós a tu cuenta”.

Las respuestas a esta publicación fueron diversas, desde personas que mencionaban a políticos de oposición, hasta quienes aseguraban que no hay otro funcionario público más odiado que él.

Hasta el momento, Hugo López-Gatell no ha respondido al señalamiento.

El usuario @SLP_Today bromeó comentando en su misma publicación “Ay wey, no me irá a pedir Noroña que me disculpe públicamente?”.