Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a marcha

La confrontación entre Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Salinas Pliego escaló luego de que el político de Morena respondiera con duras descalificaciones al empresario, quien respaldó de manera pública un video del periodista Javier Negre sobre la marcha de la “Generación Z”.

El intercambio ocurre en un ambiente ya marcado por acusaciones, protestas y llamados a una nueva movilización nacional.

A pocos días de la segunda protesta convocada por la “Generación Z”, el debate público volvió a encenderse cuando el periodista español Javier Negre difundió un largo mensaje donde acusó al Gobierno Federal de perseguirlo y responsabilizó de forma directa a la presidenta Claudia Sheinbaum por las amenazas que dijo haber recibido. En su intervención, Negre defendió la marcha del 15 de noviembre, calificándola como una movilización “histórica” contra lo que llamó un “narcogobierno”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego compartió ese video y le expresó su respaldo con un breve mensaje: “A seguir dando la batalla, Javier”. La respuesta sumó miles de reacciones; sin embargo, lo que generó un giro más intenso fue el mensaje de Gerardo Fernández Noroña, quien citó el comentario del magnate y lo increpó directamente: “Eres un cobarde, das la batalla desde la comodidad del campo de golf; desde tu yate, desde tu penthouse. Encabeza la marcha del 20, facho cobarde”.