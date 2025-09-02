Noroña “se ganó” los golpes de “Alito”: gobernador

Manolo Jiménez (PRI), gobernador de Coahuila, aseguró que el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se merecía los golpes que recibió de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI. “Se lo merecía”, dijo al salir del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No me tocó estar ahí, y yo siempre he pensado que ahora sí que el tema de violencia, pues, a veces genera más violencia. Pero por el otro lado, el expresidente del Senado, pues, se la había pasado durante muchas sesiones también, fomentando la violencia y generando mal ambiente. La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas, y bueno, pues por ahí, se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, fueron unos empujones, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía”, comentó.