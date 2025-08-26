Noroña se justifica con CSP por hablar de fractura en 4T

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó de una campaña de intrigas en su contra, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó no coincidir con su opinión.

Por medio de su cuenta de X, el Presidente del Senado afirmó que él “tampoco coincido con lo que dicen que dije” y señaló que la estaban usando para generar una campaña de intriga en su contra.

Por medio de una serie de posts en la red social X, Fernández Noroña reiteró que sus palabras fueron sacadas de contexto y usadas con mala fe.

“Nunca hablé de división en Morena. Son muy intrigantes”, aseveró.

El senador compartió el fragmento donde dijo que ni el PRI ni el PAN tienen camino como oposición, pero que la oposición real va a salir dentro del propio movimiento y manifestó que “no deberían prestarse a las intrigas de la derecha”.

Durante su mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo expresó que no coincide con las declaraciones del senador Fernández Noroña y afirmó que en el movimiento existe mucha unidad.