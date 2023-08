Noroña se pronuncia contra Xóchitl que busca favorecerse

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, visitó el día de ayer Madero para atender su agenda de trabajo y se pronunció en contra de Xóchitl Gálvez por la manera en cómo está utilizando el tema de violencia de género, buscando favorecerse políticamente.

Llamó irresponsable la forma de utilizar esta herramienta tan fundamental, pues acusar ser víctima solo porque ha salido a la luz los presuntos contratos millonarios que tendría.

Comentó que esto es una manera “perversa” de querer manejar la situación, pero van a continuar destapando todas las irregularidades.

Dijo que él mismo calificó a Rosario Robles de corrupta y se fue a la cárcel, aunque después un juez la exoneró de los delitos cometidos.

Además en Reynosa, Tamaulipas, Fernández Noroña señaló que la campaña generada desde la televisora del Ajusco en contra de los nuevos Libros de Texto Gratuitos es porque su dueño Ricardo Salinas Pliego, no quiere pagar impuestos.

Por ello, el aspirante expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y añadió que “Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, en realidad trae esta campañona porque lo único que quiere es que no quiere pagar impuestos.

“Tiene miles de millones de dólares y no quiere pagar sus impuestos”.

El petista agregó que “a ustedes no les preguntan, a mí como diputado no me preguntaban, me llegaba el chingadazo del descuento del 30 % de ISR, no le dicen si quiero o no quiero”.