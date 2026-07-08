Noroña si cometió violencia política contra Quiroz

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó que el legislador morenista y expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

El proyecto fue elaborado por la magistrada Yurisha Andrade Morales y votado sin discusión por parte de los integrantes de esta sala.

De acuerdo con la resolución del Tribunal estatal, el senador Noroña de forma reiterada demeritó la gestión y desempeño de Quiroz como servidora pública, al sugerir que busca posicionarse derivado de las condiciones por las que fue designada.

Por tanto, consideró que los señalamientos del morenista desacreditaron a la alcaldesa por su condición de ser mujer respecto a la posibilidad de ejercer su derecho a ser votada para un cargo de elección popular, en específico, el de gobernadora del Estado.

Según el fallo, Fernández Noroña afectó la imagen pública de Grecia Quiroz al restarle credibilidad y menoscabar su reputación a través de críticas negativas.