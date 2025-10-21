Noroña solicita licencia temporal

El senador Gerardo Fernández Noroña adelantó que solicitará licencia para separarse de su escaño temporalmente a partir de este 24 de octubre.

En redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado no informó los motivos de su licencia y se limitó a decir que “será por un tiempo (…), tengo cosas que hacer, tengo una tarea encomendada”.

Comentó que este martes citará a conferencia de prensa a los medios de comunicación para dar a conocer las razones de su próxima ausencia.

“El próximo 24, es jueves 24, a partir del jueves 24, voy a pedir licencia en mi condición de senador de la República. Han estado especulando, porque casi se me fue la boca la semana pasada”, expresó en su video charla en redes sociales.

El legislador de Morena dijo que su decisión ya fue formalizada por canales burocráticos.

“Tengan paciencia, mañana platicamos con los medios y transmitiremos en vivo, para que nadie tenga que ver ningún medio en especial”, les dijo a sus seguidores en YouTube, Facebook y TikTok.