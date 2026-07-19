Noroña sufre fractura tras caída

El senador Gerardo Fernández Noroña informó que se fracturó la muñeca luego de caer durante una caminata por la montaña en Tepoztlán, Morelos, municipio donde se encuentra su casa valuada en 12 millones de pesos (mdp).

Por medio de redes sociales, el morenista compartió una fotografía con la muñeca enyesada y un TikTok donde cuenta cómo fue el accidente cuando pasaba por el lecho de un río. Tras el percance, el legislador acudió al hospital general de Zona número 1 de Cuernavaca, que forma parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El accidente ocurrió ayer 17 de julio y fue reportado por Fernández Noroña a las 03:30 horas a través de su cuenta de X. En su mensaje escribió: “Fui a la montaña, me caí y me hice daño. Voy saliendo del @tu_imss. Me rompí la muñeca, la tendré enyesada mes y medio”.

Más tarde, a las 4:15 horas, el morenista compartió su agradecimiento al personal del IMSS que lo atendió en un hospital de Cuernavaca, ubicado en el estado de Morelos.

¿Cómo fue el accidente?

Más tarde, en su cuenta de TikTok, Gerardo Fernández Noroña contó cómo había ocurrido el accidente:

El morenista agregó que debido a la situación se cancelaba su videocharla del 17 de julio, aunque aseguró que “mañana nos veremos”.

“No voy a hacer videocharla. Mañana, mañana nos veremos. Hoy estoy cansado, va a ser una friega, tengo que dormir con el brazo arriba, no sé cómo voy a hacer eso, mes y medio”, dijo.

Cabe recordar que Fernández Noroña forma parte de los legisladores que integran la Segunda Comisión, de Asuntos Sociales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y aunque en su video no comentó si le otorgaron incapacidad, aseguró que aprovechará el tiempo para “hacer lecturas” y “otras cosas”.