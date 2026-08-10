Noroña va a Cuba por homenaje a Fidel

El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que este domingo tomó un vuelo rumbo a La Habana, Cuba, en donde participará en un homenaje que se realizará por el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder revolucionario que gobernó la isla durante casi medio siglo.

“El primer vuelo después del accidente en que rompí la muñeca. Voy a La Habana con Aeroméxico”, compartió en sus redes sociales, acompañado de una fotografía de él en el avión.

En su videocharla, presentó algunos detalles de su viaje, en donde confesó sentirse cansado por las jornadas legislativas de la Comisión Permanente, pero celebró que “no todos los días cumple 100 años el comandante invencible Fidel Castro”.

Además, señaló que actualmente el pueblo cubano afronta un momento difícil, por lo que la solidaridad será necesaria y su presencia “algo aporta” ante la situación.

“La derecha siempre me dice ‘lárgate a Cuba’, pues allá voy. Les tengo malas noticias: regreso el jueves. Les iba a decir ya hasta que estuviera allá, pero como no sé cómo está el internet, no sé si voy a poder transmitir, no sé nada”, expresó.