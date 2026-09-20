Nos toca a todos defender la patria

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México ha luchado a lo largo de su historia por ser un país libre, independiente y soberano; por ello, afirmó que hoy corresponde a todas y todos defender a la patria, durante su recorrido Honestidad y Resultados en esta entidad.

“Vamos a seguir trabajando por Chihuahua. Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano. Y eso siempre debemos llevarlo en la mente y en el corazón: México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”, afirmó desde la Plaza de la Mexicanidad.

Al presentar el informe Honestidad y resultados en Chihuahua desde la Plaza de la Mexicanidad, la mandataria federal destacó que esta es la entidad número 23 que visita durante septiembre y en el marco de su segundo informe de gobierno. Sheinbaum Pardo también hizo un recuento de hechos históricos clave desde 1810 que sentaron las bases de la independencia y la soberanía de México.

“Los pueblos que no tienen memoria tampoco tienen brújula, que no recuerdan su historia, pues no saben por qué llegó ese momento y tampoco hacia dónde va y México tiene una historia única en el mundo, única. Las mexicanas y los mexicanas tenemos tanto patriotismo y tanto amor por nuestra tierra, por lo que hemos vivido en la historia”, dijo.

Los Sentimientos de la Nación

Condenó que durante la conquista española se dividió a los mexicanos por un sistema de castas, por lo que destacó la figura de Miguel Hidalgo y el inicio de la Independencia de México, movimiento que buscó la libertad, democracia y la abolición a la esclavitud. Al hacer referencia a Los Sentimientos de la Nación, la mandataria afirmó que, desde el inicio de la patria, las mexicanas y los mexicanos han luchado por la independencia, soberanía y libertad. Así como para la justicia social, por la igualdad y democracia “entendida como el gobierno del pueblo, no de las élites”. La mandataria también destacó la Constitución de 1857, que separó a la Iglesia del Estado y recordó que otras potencias extranjeras han intentado invadir al país.

Aunque reconoció que México vivió una etapa de desarrollo, condenó a la figura de Porfirio Díaz, pues afirmó que hubo casos de exterminio a los pueblos indígenas y de injusticia, lo que dio impulso a la Revolución Mexicana. Sheinbaum Pardo contó sucesos históricos hasta el llamado “periodo neoliberal” de 1982 a 2018: “fueron seis presidentes, que no hay que olvidar sus nombres y lo que hicieron: Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”.

Afirmó que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador aumentó el salario mínimo y se crearon los Programas para el Bienestar: “benefician a 42 millones de personas, a nadie se le pregunta por quién vas a votar o a qué partido perteneces. No, es o por necesidad o un derecho universal”, aseveró.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en Chihuahua 431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 34 mil 946 la Pensión para Personas con Discapacidad, 10 mil 823 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Mientras que 116 mil 544 reciben la beca Benito Juárez para preparatoria, 45 mil 677 de Producción para el Bienestar, 48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos, 42 mil 426 la beca de Niñas y Niños de la comunidad rarámuri, 122 mil 220 con Leche para el Bienestar; casi 2 mil escuelas de Educación Básica y Media Superior reciben el recurso de La Escuela es Nuestra.