Nos trataban como monos de circo

Israel dejará hoy lunes en libertad a los últimos activistas de la Sumud Flotilla que aún permanecen en prisión, informó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani.

“Partirán mañana (lunes) en un vuelo chárter hacia Atenas”, explicó.

El viceprimer ministro agradeció “sinceramente” a todo el personal del ministerio, así como a los diplomáticos en Israel y en otras sedes implicadas, por “el meticuloso trabajo de asistencia llevado a cabo en estos días”.

A medida que pasan las horas, llegan nuevos detalles sobre la detención de los activistas de la Sumud Flotilla, relatos proporcionados por aquellos que, tras el abordaje de los barcos de la misión humanitaria destinada a Gaza, se encontraron tras las rejas.

“Nos trataban como a las viejas monas de los peores circos de los años veinte”, dijo sin rodeos el periodista de Fanpage Saverio Tommasi, quien recordó los “golpes en la espalda, muchos y en la cabeza”.

Entre los 26 compatriotas que regresaron a Italia la noche del sábado, hay quienes hablan de “agresividad y odio intensos” mostrados hacia ellos.

“Nos trataron como tratan a los terroristas”, sostuvo Cesare Tofani, uno de los 18 italianos que aterrizaron en el aeropuerto de Roma, Fiumicino y fueron recibidos por unas 200 personas entre lágrimas, abrazos y banderas palestinas.

También hubo celebraciones para los otros ocho compatriotas que llegaron en la noche a Milán Malpensa, entre ellos el consejero regional del Partido Democrático, Paolo Romano.