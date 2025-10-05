﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalMundo

Nos trataron como animales, denuncian activistas

Octubre 05 del 2025
Interceptan flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria. Cortesía
Interceptan flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria. Cortesía

Activistas internacionales que fueron deportados por Israel tras la interceptación militar de su flotilla con destino a Gaza denunciaron haber sido víctimas de violencia y “tratados como animales”.

La flotilla Global Sumud (“resiliencia” en árabe), partió en septiembre de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

Pero fue interceptada por Israel, que impone un bloqueo naval alrededor de este enclave.

Israel detuvo a más de 400 personas y deportó a los primeros detenidos el viernes. Entre ellos, 137 activistas de 13 países. Paolo Romano, político italiano, relató que fueron abordados por barcos militares, obligados a arrodillarse y golpeados si se movían. También denunció insultos y amenazas con armas durante su detención.

“Nos trataron como animales”, dijo este consejero regional de Lombardía (Italia).

﻿