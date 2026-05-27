Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a Maru

Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, lanzó varias advertencias al respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien fue llamada a comparecer como testigo por la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad que gobierna.

El líder blanquiazul manifestó el total apoyo de todos los militantes panistas para la funcionaria, dejando en claro que todo el partido se volvería loco si actúan contra Campos Galván, quien desde el mes pasado se encuentra en el ojo del huracán por haber permitido la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua, para participar en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en la entidad.

“Todo el Partido Acción Nacional nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”, expresó Romero Herrera.

“Si se quieren meter con Maru Campos se van a meter con todo el Partido Acción Nacional”, señaló.