Notaría afín a Adán avaló contrato por unos 4.8 mmdp

Arrendo Serv, una de las empresas a las que la administración de Víctor Rodríguez en Pemex —hoy preso por violencia intrafamiliar— entregó un contrato por más de 4 mil 838 millones de pesos, fue constituida en 2013 ante la Notaría Pública No. 4 de Villahermosa, Tabasco, entonces encabezada por Miguel Cachón Álvarez, la cual está vinculada al llamado Grupo Tabasco y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, quien presuntamente es el líder del grupo criminal La Barredora.

Investigación

Al consultar el Registro Público de Comercio de Tabasco, en el expediente 16969 se detalla que el 14 de noviembre de 2013, Miguel Cachón Álvarez, quien encabezaba en ese entonces la Notaría Pública No. 4, dio registro a la empresa Arrendo Serv S.A. de C.V.

En octubre pasado, El Universal reveló que cinco notarías de Tabasco encabezadas por el exgobernador Adán Augusto López Hernández y cuatro de sus cercanos —entre ellos, la de Miguel Cachón Álvarez— constituyeron empresas, dieron fe de compras de terrenos, inmuebles y acciones en otras compañías; también certificaron la modificación de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías que obtuvieron contratos con el gobierno federal y de Tabasco, con ganancias que ascendieron a, por lo menos, 11 mil millones de pesos.

Expediente

El Gran Diario de México reveló que la notaría de Cachón Álvarez no solo dio fe de poderes otorgados a los representantes de Consorcio Crismar, una de las empresas ligadas a Hernán Bermúdez en el expediente judicial que llevó a su detención; fue también el notario que constituyó Portacelis Gas and Oil, y a través de la cual se asoció con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, firma a nombre de su sobrino Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel López Beltrán.

El viernes pasado, se informó que antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex la empresa productiva del Estado adjudicó de manera directa un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en combate al tráfico de hidrocarburos a un consorcio integrado por las empresas Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia.

Este contrato fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción, la UIF, el SAT y la FGR por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, entre otros delitos.