Notarios preocupados por despojo de inmuebles

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México expresó su preocupación ante las denuncias públicas de diversos casos de despojo de inmuebles en la capital.

“Estas acciones atentan contra el patrimonio familiar y personal, particularmente de personas adultas mayores y de otros sectores en condiciones de vulnerabilidad social”, afirmó en un comunicado.

El Colegio recordó que el 7 de mayo de 2025 se lanzó la campaña Escudo Protector, el cual tuvo el objetivo de brindar información sobre la importancia de acudir con un notario para proteger los bienes y evitar los despojos, así como de la regularización del patrimonio mediante con la escrituración y la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

En la campaña también dio a conocer seis medidas de seguridad para prevenir la falsificación de los documentos notariales.

“Las y los notarios de la CDMX estamos firmemente convencidos de que la escritura es la principal forma de protección ante el despojo”, agregó.

Además de reiterar su compromiso en el tema, desde sus atribuciones, el Colegio comentó que continúa con la consultoría gratuita para atender inquietudes en materia de escrituración de inmuebles.

Para mayor información sobre la campaña Escudo Protector, pidió consultar su página, así como ubicar las notarías disponibles para evitar intermediarios.

En junio de 2025, El Universal publicó que la falsificación y la falta de escrituras de un inmueble influyen en la comisión de despojo, de acuerdo al Colegio de Notarios de la capital.