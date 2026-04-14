Notifica CSP al Senado su viaje a Barcelona

La Mesa Directiva del Senado de la República recibió el lunes una comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que le informa que en los próximos días saldrá del país, con el fin de viajar a Barcelona, España, para participar en una reunión cumbre de gobiernos progresistas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, en conferencia de prensa conjunta con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que en el documento, la mandataria señala como fecha de su viaje de salida del territorio nacional el jueves 16 de abril y su regreso el domingo 19 de este mismo mes.

Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, le extendió para participar en la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia” iniciativa lanzada en el marco de la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2024.

El documento establece que una vez concluido el viaje de la presidenta de la República, se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 88 Constitucional.